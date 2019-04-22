جروس يطالب أمير عزمى بتقرير مفصل عن مباراة النجم الساحلى والهلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد بالجهاز المعاون للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، لمتابعة مواجهة النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى من ملعب الجيش بالسويس، والتى ستقام فى "إياب" الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وطلب جروس من أمير عزمى إعداد تقرير مفصل عن فريقى الهلال والنجم وتحديد نقاط القوة والضعف فى صفوف كل منهما، بالإضافة إلى الطرق الفنية التى يتبعها كل منهما، وذلك من أجل دراسة الفائز منهما جيدًا قبل مواجهة الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وقام أمير عزمى بإعداد قائمة بأسماء اللاعبين وأرقام قمصانهم فى صفوف الهلال والنجم، لمتابعتهم بشكل دقيق وتقديم تقرير مفصلاً لجروس يستطيع من خلاله قراءة الخصم المنتظر للأبيض فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.
وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" قرر إقامة مباراة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى على ملعب استاد الجيش بالسويس، فى ظل الأحداث السياسية التى يعيشها السودان فى الوقت الحالى، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبذلك يغيب أمير عزمى عن مباراة فريقه أمام بيراميدز التى ستقام الثلاثاء أيضا على ستاد الدفاع الجوى ضمن مؤجلات الأسبوع 26 بالدورى الممتاز الذى يحتل صدارته الفريق الأبيض حاليا بالتساوى مع بيراميدز فى النقاط، حيث لكل فريق 60 نقطة.
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