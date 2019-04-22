شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يتأهل لدور الـ 8 لبطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل المصرى طارق مؤمن، المصنف الثالث عالميا، إلى دور الثمانية لبطولة الجونة الدولية للاسكواش بعد الفوز على الهندى سوراف غوزال بثلاثة أشواط دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم فى دور السته عشر من البطولة.

وحسم طارق مؤمن لشوط الأول بنتيجة 11-8، والثانى 11-7 أما الشوط الثالث انتهى بنتيجة 13-11.

وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبى الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التى تقام فى مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى فى العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها فى تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمى.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكى، وقد فاز بها فى النسخة الماضية لاعبة أندية وادى دجلة رنيم الوليلى المصنفة الأولى على مستوى العالم، واللاعب مروان الشوربجى المصنف الثالث على مستوى العالم.