شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير : تدريب حسام حسن لمنتخب السنغال "نصباية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق الإعلامى أحمد شوبير على العرض التى تلقاه حسام حسن المدير الفنى لسموحة لقيادة منتخب السنغال فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فعالياتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وقال شوبير خلال تقديمه لبرنامجه ملعب "أون" المذاع على قناة أون سبورت إن حسام حسن من المؤكد أن بعض الأشخاص تحدثوا معه ولكن ليس من الاتحاد السنغالى مؤكدا أنه وقع ضحية مجموعة من "النصابين".

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وأوضح "شوبير"، أن هناك لعبة تُمارس على المدربين المصريين، لكنها تدار بمنتهى حسن النية من المصريين، غير أن الأمر يبدو كما لو أن المدربين المصريين يكذبون فى الإعلان ن هذه العرض، وهو مغاير للحقيقة.