شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا يفعل الزمالك عندما يخوض مبارياته على برج العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، ملعب برج العرب لاستضافة مباراة الزمالك فى دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث سيقام لقاء الذهاب فى التاسعة من مساء يوم 28 من شهر أبريل الجارى، على أن يقام لقاء العودة يوم 5 مايو فى السابعة مساءً، يستعرض ”الخليج 365” النتائج التى حققها الزمالك على ستاد برج العرب، هذا الموسم سواء فى بطولاته المحلية أو الأفريقية.

- مباريات الزمالك على برج العرب فى الدورى الممتاز

خاض الزمالك 4 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، على ستاد برج العرب، حقق خلالهم الفوز فى مباراتين والتعادل فى مثلهما.

- الزمالك وسموحة

البداية كانت بمواجهة سموحة فى الجولة السابعة من منافسات الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

- الزمالك والمصرى

مرة أخرى التقى الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى على ملعب برج العرب، فى الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وفاز الأبيض بهدفين دون رد.

- الزمالك والاتحاد

فيما تقابل الزمالك مع الاتحاد السكندرى، مرة أخرى على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وفاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- الزمالك والأهلى

فيما أقيمت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر، على ستاد برج العرب وانتهت بالتعادل السلبى بين القطبين.

مباريات الزمالك على ستاد برج العرب بالكونفدرالية

أقيمت 4 مباريات للزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على ستاد برج العرب، انتهت منهم مباراتين بالفوز ومثلهما بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

والبداية كانت بمواجهة اتحاد طنجة المغربى فى إياب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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الزمالك ونصر حسين داى

التقى الزمالك نظيره نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

- الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولى

التقى الزمالك نظيره بترو أتليتكو الأنجولى، على ستاد برج العرب، بالجولة الثالثة من دور المجموعات، وانتهت ايضًا بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

- الزمالك وجورماهيا الكينى

أخيرًا التقى الزمالك نظيره جورماهيا الكينى فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية والتى انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف دون رد.

مباريات الزمالك على ملعب برج العرب بالبطولة العربية

خاض الزمالك مباراتين على ستاد برج العرب، انتهت مباراة منهم بالتعادل السلبى ومباراة أخرى بالفوز.. البداية كانت أمام القادسية الكويتى، فى ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

فيما التقى الاتحاد السكندرى، فى ذهاب دور الـ16 بالبطولة العربية، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

مباريات الزمالك على برج العرب فى كأس مصر

مباراة وحيدة خاضها الزمالك على ستاد برج العرب، ببطولة كأس مصر أمام الإنتاج الحربى وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

إجمالا خاض الزمالك 11 مباراة بواقع 4 مباريات فى الكونفدرالية و4 مباريات فى الدورى، ومباراتين فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر، حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات أخرى.