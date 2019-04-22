أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فتح باب الترشح للمتطوعين فى أمم أفريقيا 2019 فتح باب الترشح للمتطوعين فى أمم أفريقيا 2019 أعلنت لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق باللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، عن فتح باب التقدم أمام الشباب الراغبين فى التطوع فى تنظيم البطولة. تعرف على موعد مباريات مجموعة مصر فى أمم أفريقيا أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 جدول مباريات المجموعة الأولى من مجموعات البطولة، والتى تقام فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. صور.. اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تتفقد ملعب إيرو سبورت حرص وفد رسمى من اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 من يونيو وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، على زيارة ملعب نادى إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدنى، لإنهاء الترتيبات الخاصة باستقبال تدريبات منتخب جنوب إفريقيا فى البطولة. Advertisements نيدفيد يغادر إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة غادر كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، القاهرة صباح اليوم الأحد إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة، بعد موافقة النادى الأهلي على سفر اللاعب للعلاج بالخارج. لاسارتى يطمئن على مستشفى الأهلي فى جلسة خاصة مع طبيب الفريق حرص مارتن لاسارتى، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على كافة البرامج التأهيلية الخاصة بمصابى الفريق؛ للوقوف على حالة كل لاعب، وتحديد موعد مبدئى لعودته بشكل سليم للتدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته طبياً.

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