صور.. طائرة الترسانة تصعد للدورى الممتاز بعد غياب 3 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الترسانة بقيادة المدير الفني نصر علي، إلى الدورى الممتاز قبل انتهاء دورة الترقي بثلاث جولات بعد الفوز في جميع مبارياته البالغ عددها 30 مباراة. تصفيات الترقى ضمت فرق بورسعيد وجزيرة الورد والصيد ودرنكة واسكندرية للبترول. ويقود فريق الترسانة جهاز فنى يقوده نصر على ومعه هشام شاهين مدربا ومصطفي ابو السعود اداريا والدكتور أحمد نصير طبيبا، ويشرف الفريق محمد جلال عضو مجلس الإدارة. Advertisements

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