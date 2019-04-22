شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تصريحات نارية فى فضفضة أحمد أحمد لـ "سوبر كورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد أحمد الرجل الذى استطاع أن يقهر الرئيس الحديدى لـ "كاف" عيسى حياتو، رغم أن بلاده "مدغشقر"، ليست ضمن العلامات الكروية الكبرى فى القارة، جلس يتذكر الكثير من المواقف خاصة ما حدث من عمرو فهمى، وخروجه عن النص، وسيره فى الاتجاه المعاكس لمبادئ وقوانين الاتحاد الإفريقى، وسلوكه الطرق غير الشرعية للتشهير بالاتحاد الإفريقى، عبر وكالات الأنباء، مختصا رويترز، وليس الاتحاد الدولى لكرة القدم، ورغم ذلك أكد أحمد أحمد أن تصرف مسئول مصرى لا علاقة له تماما بما يكنه من احترام وتقدير لا يماثله شيء تجاه مصر شعبا وحكومة

وفضفض رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بكل ما جوفه تجاه أزمات الكاف الأخيرة، وبعض اللمحات التاريخية عن حياته الشخصية والعملية، فى الوقت الذى تواجد فيه "سوبر كورة" لرصد وتدوين تلك الفضفضة

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