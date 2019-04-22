شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 21 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد ، 21 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها ، جروس يدرس تعديل مركز "زيزو" أمام بيراميدز ، الزمالك يُغازل اللاعبين بـ"المكافآت الاستثنائية" لفض اشتباك صدارة الدورى .

جروس يدرس تعديل مركز "زيزو" أمام بيراميدز

يواصل الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم، على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة بيراميدز التى ستقام يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها الفريق الأبيض لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، وتُعد الثلاثة نقاط فى هذه المباراة بمثابة فض الاشتباك على صدارة البطولة.

الزمالك يُغازل اللاعبين بـ"المكافآت الاستثنائية" لفض اشتباك صدارة الدورى

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، على رصد مكافآت خاصة واستثنائية من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات المحلية وذلك فى مباراة بيراميدز القادمة التى ستقام يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها الفريق الأبيض لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، وتُعد الثلاثة نقاط فى هذه المباراة بمثابة فض الاشتباك على صدارة البطولة.

Advertisements

عبد الله جمعة يعيد بهاء مجدى للدكة أمام بيراميدز

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على الدفع بعبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، فى التشكيل الأساسى أمام بيراميدز بعد وصوله للجاهزية البدنية والفنية للمباراة، وذلك على حساب بهاء مجدى الذى شارك أساسيًا فى لقاء الإسماعيلى الماضى، حيث تمت إراحة عبدالله جمعة والاكتفاء بمشاركته فى أخر عشرة دقائق من عمر مباراة الدراويش التى انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة حيث سيحرص جروس على عقد جلسة سريعة مع اللاعب، على هامش التدريبات للتأكيد على الأدوار الدفاعية والهجومية فى لقاء بيراميدز القادم.

مدرب الزمالك يغيب عن مواجهة بيراميدز لمتابعة النجم والهلال

كلف السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد بالجهاز المعاون بالتواجد فى استاد الجيش بالسويس، الثلاثاء المقبل، لمتابعة مواجهة النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى التى ستقام فى "إياب" الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للوقوف على كافة نقاط القوة والضعف بمنافس الزمالك فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.