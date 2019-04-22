شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك يتابعون البراعم في ختام بطولة منطقة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم نادى الزمالك على رأسهم أحمد عبد الحليم وغانم سلطان ومحمود الخواجة ومحمد سعيد حمزة وأمير عبدالعزيز وسامح اسماعيل على التواجد بملاعب براعم كرة القدم بالنادى. ويأتي حضور نجوم النادي بملاعب النادي لموازرة براعم الفرق البيضاء اليوم في ختام بطولة منطقة الجيزة، وتواجد ماهر عبدالعزيز المدير التنفيذي لمنطقة الجيزة لبراعم كرة القدم وعصام درويش نائب المدير التتفيذي بختام البطولة . Advertisements ويخوض فرق براعم كرة القدم موليد 2005/2006/2007/2008/2009 ختام البطولة حاليا بملاعب النادي. غانم سلطان ومحمود الخواجة منتصرالجدى وأمير عبد العزيز مع أحمد عبد الحليم

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