كتب هيثم سلامة سادت حالة من السخط جمهور ليفربول، عقب رفض اللاعب جيمس ميلنر، لاعب وسط الفريق، رد الجميل إلى النجم المصرى محمد صلاح، بعدما أصر على تنفيذ ركلة الجزاء التى تمكن من خلالها تسجيل الهدف الثانى للفريق أمام كارديف سيتى، فى الدورى الإنجليزى الممتاز، لتعيد إلى الأذهان تنازل "مو" عن جائزة الشهر لصالح ميلنر والتى صادفت مباراته الـ500 مع الريدز. ترجع...

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كانت هذه تفاصيل خبر جمهور ليفربول يصف "ميلنر" بالأنانى بعد رفضه منح صلاح تسديد ضربة الجزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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