الترجي يكشف حقيقة التعاقد مع ميدو

كتب- محمد وردة

أصدر نادي الترجي التونسي، بيانا رسميا، نفى خلاله التعاقد مع أحمد حسام "ميدو" لتدريب الفريق، في الموسم المقبل.

وأعلنت الصفحة الرسمية للنادي التونسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن التعاقد مع ميدو شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث نص البيان على: "تؤكد الهيئة المديرة للترجي، أنَّ الخبر المنتشر بشأن التعاقد مع أحمد حسام كمدرب للفريق، لا أساس له من الصحة، وأنه لم يتم حتى مجرد الاتصال به".

وأضاف البيان: "كما تؤكد الهيئة أنَّ الثقة كبيرة في الطاقم الفني الحالي الذي نجح في مهمته".

يُذكر أن إحدى الصفحات التي تحمل اسم...