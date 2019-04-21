شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاحد 21/4/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل فى بطولة الدوري العام.

محاضرة من لاسارتى للاعبى الأهلى.. وفتحى يرزق بمولودة جديدة

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص سارتي خلال هذه المحاضرة على الحديث مع لاعبيه حول أهمية المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي، وضرورة تحقيق الفوز فيها للعودة لسكة الانتصارات، فيما رزق أحمد فتحي لاعب الفريق بمولدته الثالثه وأطلق عليها اسم فاطمة، وقام لاعبو الفريق والجهاز الفني وأصدقاء اللاعب بتهنئته بمولدته الجديد.

الخطيب يرفض "التغيير" ويقرر بقاء لاسارتي لنهاية الدوري

رفض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحلول المُقترحة التى تلقاها خلال الفترة الماضية بإجراء تعديلات في الجهاز الفني على خلفية النتائج السلبية التى حققها الفريق في الفترة الماضية، والتى كان أخرها الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في الدوري ومن قبلها الخروج من بطولة أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال مصدر في القلعة الحمراء أن رئيس النادي تلقى على مدار الأيام الماضية اقتراحات بإجراء تغييرات في الجهاز الفني سواء بإقالة لاسارتي المدير الفني أو إجراء تعديلات في الجهاز المعاون للمدير الفني، لكن الخطيب رفض هذه الحلول جملة وتفصيلاً مؤكداً أن الاستقرار أمر مهم للغاية في المرحلة المقبلة.

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نيدفيد يغادر إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة

غادر كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، القاهرة صباح اليوم الأحد إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة، بعد موافقة النادى الأهلي على سفر اللاعب للعلاج بالخارج.

زيزو وضياء وعبد الصادق وشطة وقنديل فى جنازة زوجة زكريا ناصف

حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على تشييع جنازة زوجة زكريا ناصف، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، والتى شُيعّت عقب صلاة الظهر اليوم، الأحد، بمسجد السيدة نفيسة.

وحضر صلاة الجنازة كل من: شريف عبد المنعم، ضياء السيد، علاء عبد الصادق، هانى العقبى، علاء ميهوب، إكرامى، أحمد حسن، شطة، ربيع ياسين، وعبد العزيز عبد الشافى "زيزو"، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، وفتحى مبروك، وهشام حنفى، ووليد صلاح الدين، وعمرو أنور، وخالد العوضى نجم كرة اليد السابق بالأهلي.

اسارتي يعيد رامى ربيعة لدفاع الأهلي أمام المصري

استقر مارتن لاسارتى، المدير الفني للأهلي، على الاستعانة برامى ربيعة فى مباراة المصرى المقبلة بالدورى، ليُشكّل ثنائي خط دفاعى مع ياسر إبراهيم.

ويلعب الأهلي مع المصري الخميس المقبل باستاد الجيش الجديد بالدورى الممتاز.

وينوى لاسارتي الدفاع برامى ربيعة بجوار ياسر إبراهيم فى خط الدفاع مثلما حدث في مباراة الإتحاد السكندري بالجولة السابعة والعشرون للدوري والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.