الزمالك يعلن جاهزيته لمواجهة بيراميدز

أتم فريق الزمالك استعداده، بقيادة مديره الفني كريستيان جروس، بكل قوه لمواجهة بيراميدز في اللقاء الذى سيجمع بينهما بعد غد الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ 26 بالدوري الممتاز، حيث من المقرر إقامته بملعب استاد الدفاع الجوى، في مباراة تشهد إثارة وتشويق بين الفريقين الذي لديهم نفس عدد النقاط وهم 60 نقطة، وبين إصرار الزمالك في جمع النقاط الثلاث من أجل الحفاظ علي الصدارة.

وتم عودة محمود عبد المنعم “كهربا” للزمالك بعد التأكد من سلامته من الناحية الطبية بعد الإصابة بشد في عضلة البطن، كما تم استعادة الدولي التونسي حمدى النقاز من الإيقاف، والذى كان سبب في استبعاده عن مباراة آلإسماعيلي التى فاز بها الفريق الأبيض بثنائية، استعادة نجم خط الدفاع محمود حمدى “الونش”، فيما وقد حرص السويسري كريستيان جروس على عقد مؤتمر تحفيزي مع لاعبيه لأجل التحدث حول أهمية مواجهة بيراميدز، وقد أمر مجلس إدارة نادى الزمالك على رصد مكافآت استثنائية من أجل تحفيز اللاعبين على استمرار الانتصارات المحلية في مباراة بيراميدز، والتى ينوي فيها الفريق الأبيض مواصلة الاعتلاء على صدارة الدوري.