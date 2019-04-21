خالد بوطيب خارج حسابات الزمالك في لقاء بيراميدز

يغيب اللاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز والمقرر أن تقام يوم الثلاثاء القادم، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز نتيجة الإصابة التي تعرض لها في ركبته.

وأعلن مصدر في نادي الزمالك، عن صعوبة لحاق خالد بوطيب بلقاء بيراميدز، وتحديداً أنه بدأ الخضوع لتدريبات تأهيلية في تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم الأحد، بعد الإصابة التي تعرض لها في مفصل الركبة أثناء مشاركته أمام الإسماعيلي، وأدت لعدم استكماله المباراة ليشارك بدلاً عنه عمر السعيد.

كما أضاف المصدر، أن عمر السعيد سيقود هجوم الزمالك في لقاء بيراميدز، تحديدا وأن اللاعب تألق بشكل كبير أثناء لقاء الإسماعيلي الأخير ونجح في إحراز هدف وصنع الأخر ليصعد الفريق الأبيض 3 نقاط غالية.