أسطورة إنجلترا: ركلة جزاء صلاح أمام كارديف صحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح جاري لينكر نجم الكرة الإنجليزية السابق، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها محمد صلاح نجم ليفربول أمام كارديف سيتي صحيحة.

وكان ليفربول استطاع أن يواصل انتصاراته المحلية بالفوز على كارديف سيتي بهدفين دون رد في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ35 من منافسات الدوري الإنجليزي.

لينكر كتب في تغريدة عبر صفحته الشخصية "تويتر" :"في رأيي، أرى أن ركلة الجزاء صحيحة، لا أعلم كيف سيفكر بها الآخرون".

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وانتقد المدير الفني لفريق كارديف سيتي نيل وارنوك، محمد صلاح حيث اتهمه بالتحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء، في المقابل حرص يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على دعم لاعبه مشددًا أن ركلة الجزاء صحيحة.

وشهدت مباراة ليفربول وكارديف توقف صلاح عن التسجيل بعدما سجل في آخر مباراتين بالدوري أمام ساوثهامبتون وتشيلسي.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام غريمه وجاره اللدود مانشستر يونايتد في لقاء من المقرر أن يقام مساء الأربعاء المقبل.