تقرير.. صلاح وركلات الجزاء.. اتهامات الغطس تحاصره.. وليفربول يدعمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نال محمد صلاح نجم ليفربول، انتقادات لاذعة من مدرب كارديف نيل وارنوك على خلفية ركلة الجزاء التي حصل عليها "مو" في مباراة انتهت لصالح الريدز بنتيجة (2-0) ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري الإنجليزي.

مدرب كارديف هاجم صلاح خلال تصريحاته:"اللقطة الأخيرة التي أطلق الحكم صافرته بشأنها كانت غطسة من صلاح، وما كان يجب أن يتم احتسابها".

هجوم مدرب كارديف كان له رد من يورجن كلوب المدير الفني لليفر والذي دافع عن صلاح عقب المباراة قائلاً :"ركلة الجزاء التي حصل عليها صلاح صحيحة تمامًا".

موقف صلاح حول ركلات الجزاء الترجيحية ليست الأولى له خلال هذا الموسم حيث سبق وأن تعرض للعديد من الانتقادات سوف نستعرضها في التقرير التالي:

- واقعة أولى

في مباراة الجولة الثانية والتي أوقعت بين ليفربول وكريستال بالاس، احتسب حكم المباراة وقتها ضربة جزاء لصالح الريدز الأمر الذي جعل قائد بالاس لوكا ميليفوجيفيتش يكشف عن الحوار الذي دار بينه وبين صلاح بشأن ركلة الجزاء المحتسبة.

وقال قائد بالاس في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" :"صلاح سقط والحكم احتسب ركلة جزاء بالنسبة لي المسألة واضحة ليست ركلة جزاء".

وأضاف :"طلبت من صلاح الذهاب للاعتراف للحكم بأن الكرة ليست ركلة جزاء إلا أنه قال لي القرار صحيح".

- مشادة مع مدافع آرسنال

في مباراة الجولة 20 شهد لقاء ليفربول وآرسنال مشادة بين المدافع اليوناني سوكراتيس ومحمد صلاح بعد سقوط الأخير في منطقة الجزاء لكن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك تدخل لفض المشادة بين زميله ومدافع آرسنال.

وتجاهل محمد صلاح بين شوطي المباراة انتقادات سوكراتيس الأمر الذي جعل فان دايك يتدخل لحماية هداف ليفربول.

- انتقادات وقرار من الاتحاد الإنجليزي

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تعرض صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل لانتقادات لاذعة من جماهير الفريق بسبب حصوله على ركلة جزاء مشكوك في صحتها بحسب متابعي الفريق.

جماهير نيوكاسل انتقدت صلاح بعد احتكاك "خفيف" على حد وصفها وقع بين صلاح ومدافع نيوكاسل دوميت، ورأى كثيرون أن النجم المصري لا يستحق الحصول على ركلة جزاء.

هجوم جماهير نيوكاسل لم يتوقف على صلاح بل طالبت بمعاقبة نجم ليفربول بإيقافه من جانب الاتحاد الإنجليزي.

الأمر لم يتوقف عند هجوم جماهير نيوكاسل على صلاح حيث انتقده الحكم الإنجليزي السابق كيث هاكيت، قائلاً :"صلاح نجم كبير وهو أحد أفضل لاعبي بريميرليج، لكن ما يقوم به خطورة على سمعته في الملاعب الإنجليزية".

في المقابل، تدخل الاتحاد الإنجليزي لإنهاء الأزمة بعدما أصدر قرارًا رسميًا بعدم معاقبة صلاح عقب اتهامه بالتحايل على الحكم بعد اجتماع اللجنة لاتخاذ قرارها النهائي بشأن تحديد عقوبة نجم ليفربول.

- مشادة بين ساخو وصلاح

شهدت مباراة ليفربول وكريستال بالاس مشادة بين صلاح ومدافع الفريق المنافس ممادو ساخو في المباراة التي جاءت ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ورفض حكم المباراة في الدقيقة 39 احتساب ضربة جزاء بعد سقوط صلاح الأمر الذي جعل مدافع كريستال بالاس يدخل في مشادة مع هداف ليفربول.

- دعم داخلي

بجانب دعم يورجن كلوب مدرب ليفربول نحو صلاح نال الأخير دعم من قائد الريدز جوردان هندرسون وتحديدًا عقب مباراة برايتون والتي شهدت احتساب ضربة جزاء لصالح مو.

هندرسون قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية :"في البداية، ركلة الجزاء أمام برايتون كانت صحيحة 100%، لا مجال للنقاش حول ذلك، فيما يتعلق بصلاح، فإن ما يواجهه صلاح يجعله أفضل، ذلك لن يتسبب له في ضيق، أنا أعرفه جيدًا، كلما زاد عدد منتقديه، كلما زاد إصراره على إثبات خطأ وجهة نظرهم".

دعم هندرسون ليس الوحيد لصلاح عقب مباراة برايتون حيث سانده ظهير الفريق روبرتسون، قائلاً :""صلاح ليس هذا النوع من اللاعبين".

وأضاف: "في كل مرة يحدث ذلك ، نعود ويرى الجميع الفيديو ويتأكد أن قرار الحكم كان صحيحًا واللاعب لم يدعِ السقوط".