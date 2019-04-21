الخليج 365 يكشف.. كواليس رفض ميلنر تسديد صلاح ركلة الجزاء.. ورد فعل الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أثار الحوار الذي دار بين محمد صلاح، وجيمس ميلنر لاعبي ليفربول، الجدل، حول خلافهما عن المسدد لركلة الجزاء.

وحصل صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة 80، إثر تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليتجه ميلنر نحو الكرة التي كانت بحوزة صلاح الذي كان في اتجاهه لتسديد الركلة، لكن رفض ميلنر وحصل على الكرة لتسديدها.

وعلم موقع الخليج 365 أن "صلاح" أصرّ من جانبه على الاحتفال بهدف ميلنر.

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وأكد مصدر مقرب من اللاعب محمد صلاح، أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا داخل الفريق على مستوى العلاقة بين أفراده، ولا يوجد تفكير إلا في الفوز ببطولة الدوري، وأصبحت مسألة تحقيق الأرقام الفردية أو الجوائز غير محل اهتمام مقارنة بلقب البطولة.

يذكر أن ميلنر هو الأول في تسديد ركلات الجزاء بفريق ليفربول.

وفاز ليفربول بهدفين نظيفين على حساب كارديف في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي، ليتصدرالدوري الإنجليزي بفارق نقطتين أمام السيتي، وللأخير مباراة مؤجلة.