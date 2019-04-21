بالفيديو.. كوكا ينفرد بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:
سجل المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق أوليمبياكوس هدفًا في شباك باس لاميا، ليساهم في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.
وجلس كوكا على دكة البدلاء مع انطلاق المواجهة، قبل أن يشارك في الدقيقة الثامنة والخمسين بدلًا من زميله فرانكو سولدانو، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم أوليمبياكوس بهدف سجله محمد كامارا في الدقيقة الخامسة والثلاثين.
وتعادل باس لاميا عن طريق جان بايارا في الدقيقة الخامسة والستين، قبل أن يتقدم الضيوف مجددًا عن طريق كوستاس فورتونيس في الدقيقة الخامسة والستين، وسجل كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والثمانين.
ورفع المهاجم المصري رصيده إلى 10 أهداف في منافسات الدوري اليوناني الممتاز خلال الموسم الحالي، لينفرد بالمركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين، متجاوزًا الصربي أليكساندر بريوفيتش مهاجم باوك السابق، والذي انتقل إلى صفوف الاتحاد السعودي في يناير الماضي.
بتلك النتيجة رفع أوليمبياكوس رصيده إلى 72 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري اليوناني الممتاز، إلا أنه فقد الأمل في التتويج باللقب، الذي حسمه باوك رسميًا بالفوز على ليفادياكوس بخماسية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة.
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