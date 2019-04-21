بالفيديو.. نقاش بين صلاح وميلنر حول ركلة الجزاء.. والأخير يسدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

دار حوار بين نجمي ليفربول محمد صلاح، وميلنر، بعد تسبب الأول في ضربة جزاء للريدز، أمام كارديف، في الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي.

ورغم طلب صلاح تسديد الكرة، إلا أن ميلنر حصل على الكرة ليسددها ويحرز ثاني أهداف فريقه بالمباراة.

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واستطاع ليفربول الفوز بهدفين نظيفين، ليرتقي للصدارة برصيد 88 نقطة، متخطيا السيتي في الوصافة بـ86 نقطة.

وفي الدقيقة 80، تسلم صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء ليتعرض لعرقلة، احتسب على إثرها الحكم ضربة جزاء لصالح ليفربول.