خبير تحكيمي عن ركلة جزاء صلاح أمام كارديف سيتي: صحيحة.. لكنه بالغ في السقوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق الخبير التحكيمي جمال الشريف، على ركلة الجزاء المحتسبة لمحمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال مواجهة فريقه أمام كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي.

واحتسب الحكم لصلاح، ركلة جزاء، بمباراة فريقه أمام مضيفه كارديف في الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم الريدز بهدف، قبل أن يسقط صلاح داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 80 إثر جذب من مدافع كارديف، ليحتسب حكم المباراة ضربة جزاء.

وسدد الكرة البديل ميلنر، ليسكنها شباك الحارس إثريدج، مسجلا الهدف الثاني لليفربول.

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وقال الشريف خلال تواجده بالاستديو التحليلي للمباراة عبر قناة bein sports، إن مدافع كارديف سيتي استخدم يده في منع صلاح من لعب الكرة، وهذا خطأ بالتأكيد، فكرة القدم لا يجب أن تلعب باليد، والتنافس على الكرة لا يمكن أن يتخطى الأقدام او الكتف في الكتف.

وأضاف، الخطأ الذي قام به مدافع كارديف سيتي كان كفيلا باحتساب الحكم ضده ركلة جزاء، بعدما تسبب في إسقاط صلاح.

وأوضح، أن المدافع حاول مرتين لمنع صلاح، ليسقط لاعب ليفربول للحصول على ركلة جزاء.

وأتم الشريف:" صلاح بالغ في السقوط للحصول على ركلة جزاء، لكن الخطأ الذي قام به المدافع استوجب احتساب ركلة جزاء ضده بقرار من الحكم".

وبفوز ليفربول أمام كارديف، يستعيد الريدز صدارة البريميرليج برصيد 88 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي (وله مباراة مؤجلة)، فيما بقي كارديف سيتي المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة.