نيمار يشارك مع باريس سان جيرمان لأول مرة منذ إصابته

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وموناكو مشاركة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، وذلك عقب غياب دام لثلاثة أشهر بسبب إصابته. وشارك نيمار مع بداية الشوط الثاني أمام فريق موناكو في المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب حديقة الأمراء وضلك ضمن الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الفرنسي. بينهما حاليًا على ملعب حديقة الأمراء وضلك ضمن الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الفرنسي. وكان نيمار أصيب بكسر في قدمه خلال مباراة فريقه أمام ستراسبورج غاب على إثرها ما يقرب من ثلاثة أشهر. ويتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل سجلهما كليان مبابي في الشوط الأول. الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي قبل نهاية المسابقة بخمس جولات برصيد 81 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه ليل.

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