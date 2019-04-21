عودة يرفض عرضا لتدريب المقاصة ويتمسك ببتروجت

رفض محمد عودة المدير الفني لبتروجت العرض الذي تقدم به نادى مصر المقاصة لتدريب الفريق الفيومى، بعد تقديم طلعت يوسف المدير الفني استقالته بسبب النتائج المتواضعة لفريقه خاصة في الأسابيع الأخيرة. في الأسابيع الأخيرة. واكد محمد عودة تمسكه بتدريب بتروجت حيث ان مهمته بقاء الفريق بالدوري الممتاز هذا الموسم والانتظار حي نهايته لدراسة اى عرض قادم. ويحتل نادي مصر المقاصة المركز السادس في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، ولم يتمكن الفريق من تحقيق أي إنتصار منذ الفوز على الإنتاج الحربي في الأسبوع الـ 25 من البطولة، في مارس الماضي.

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