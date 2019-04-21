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عمرو وردة يتوج بلقب الدوري اليوناني مع باوك

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توج فريق باوك بلقب الدوري اليوناني عقب فوزه على ليفادياكوس بخمسة اهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد من منافسات الأسبوع الــ28

من المسابقة.

باوك الذي لعب بصفوفه عمر وردة مع بداية الموسم الجاري وساهم معه في تسعة مباريات ساهم في

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التتويج باللقب الغائب من 34 عامًا، قبل أن يخرج معارًا إلى ناديه الحالي أتروميتوس.

وحسم فريق باوك بطولة الدوري اليوناني للمرة الثالثة في تاريخه، برصيد 77 نقطة بفارق ثمانٍ نقاط عن أولمبياكوس الذي يحل وصيفًا.

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