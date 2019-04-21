الارشيف / اخبار الرياضه

إيدين هازارد يحسم قراره بشأن الرحيل إلى ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية أن البلجيكي إيدين هازارد لاعب الإنجليزي، حسم قراره بشأن الرحيل إلى في نهاية الموسم.

وقال صحيفة "تيلي فوت" الفرنسية أن هازارد وافق على عرض ريال مدريد، والإنتقال للنادي الملكي بداية

من الموسم المقبل.

وأشارت "زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أصر على التعاقد مع هازارد للإعتماد عليه في الموسم الجديد، ويتبقى على الفريق الملكي التفاوض مع

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
تشيلسي بشأن إتمام الصفقة".

وكان تشليسي أبدى رغبته في الحصول على 120 مليون يورو كعائد للتخلي عن هازارد، خاصة وأن ريال مدريد حاول في أكثر من مرة التعاقد مع هازارد خاصة بعد رحيل عن الفريق الملكي، ولكن تمسك البلوز بانجم البلجيكي حال دون رحيله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيدين هازارد يحسم قراره بشأن الرحيل إلى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا