إيدين هازارد يحسم قراره بشأن الرحيل إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، حسم قراره بشأن الرحيل إلى ريال مدريد في نهاية الموسم.
وقال صحيفة "تيلي فوت" الفرنسية أن هازارد وافق على عرض ريال مدريد، والإنتقال للنادي الملكي بدايةمن الموسم المقبل.
وأشارت "زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أصر على التعاقد مع هازارد للإعتماد عليه في الموسم الجديد، ويتبقى على الفريق الملكي التفاوض مع
وكان تشليسي أبدى رغبته في الحصول على 120 مليون يورو كعائد للتخلي عن هازارد، خاصة وأن ريال مدريد حاول في أكثر من مرة التعاقد مع هازارد خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي، ولكن تمسك البلوز بانجم البلجيكي حال دون رحيله.
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