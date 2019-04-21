شاهد.. باريس سان جيرمان يتقدم في الشوط الأول أمام موناكو

أنهي باريس سان جيرمان الشوط الأول متفوقًا على نظيره موناكو بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراةالتي تجمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، في إطار
الأسبوع الــ33 من الدوري الفرنسي.
وسجل كيليان مبابي هدفي باريس سان جيرمان في الدقيقتين 15، 38 من أحداث الشوط الأول.
شاهد أهداف المباراة :
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