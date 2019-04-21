براعم كرة القدم بالزمالك تحقق كأس السوبر لمنطقة الجيزة

توجت فرق براعم كرة القدم بنادي الزمالك مواليد2005/2006/2007/2008/2009 بكأس السوبر لمنطقة الجيزة للبراعم لعام 2018/2019 وجاءت النتائج التى حققتها فرق براعم النادي اليوم الأحد كالتالي : فاز فريق 2005 بقيادة أسامة عبدالله على فريق حدائق الأهرام بنتيجة هدف نظيف. وفاز فريق 2006 بقيادة أحمد رزق علي فريق سيراميكا بهدف دون رد. Advertisements وفاز فريق 2007 بقيادة خالد مصطفي و علاء علوان على فريق برطس أربعة أهداف دون رد. كما فاز فريق 2008 بقيادة عمرو مجدي على فريق الكوم الأحمر أربعة أهداف مقابل هدف. بينما فاز فريق 2009 بقيادة عبدالله السيد على فريق برطس بهدفين دون رد. وحرص كل من عبدالحميد بسيوني رئيس مدرسة الكرة ونصر إبراهيم المدير الفني للمدرسة و محمد صبحي المدير الإداري للمدرسة علي متابعة المباريات ومؤازرة فرق البراعم.

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