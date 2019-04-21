اجيري يحسم وديتي منتخب مصر في يونيو خلال 48 ساعة

يحسم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، وديتي الفريق القومي في يونيو المقبل، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال 48 ساعة. وقال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر،إنه عرض موقف الوديات والعروض الموجودة والموافقات بالكامل على أجيري، وينتظر رده غدًا أو بعد غدٍ بحد أقصى. والعروض الموجودة والموافقات بالكامل على أجيري، وينتظر رده غدًا أو بعد غدٍ بحد أقصى. تابع أن المنتخب لم يحسم اتفاقه مع غينيا بيساو لمواجهتها ودياً، موضحًا أن الموقع الرسمي لديهم أعلن أن إقامة مباراة ودية بين منتخبهم ومنتخب مصر 16 يونيو ببرج العرب. وواصل أنه خاطب اتحاد غينيا بيساو لمعرفة أسباب إعلان خوض المباراة قبل إتمام الاتفاق بشكل رسمي بين الطرفين، لكنه لم يتلق ردًّا منهم.

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