اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تتقدم بالعزاء لزكريا ناصف

تقدمت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا ورئيسها المهندس هاني أبوريدة بأخلص التعازي للكابتن زكريا ناصف نجم الكرة المصرية في وفاة زوجته. وكان نجم الأهلي السابق أعلن أمس السبت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفاة زوجته، موضحاً أن العزاء سيقام غداً الاثنين بمسجد المشير طنطاوي بعد صلاة المغرب مباشرة قاعة السلام رجال وقاعة الفتح سيدات. وحرص العديد من نجوم الكرة المصرية على مواساة ناصف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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