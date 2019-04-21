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ميسي يتصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية

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تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل لاعب الإسباني قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبري.

 

سجل ميسي 33 هدفًا مع برشلونة حتى الأن بعد مرور 33 أسبوعًا في بطولة لكرة

القدم.

 

ويأتي الفرنسي كيليان مباني لاعب في سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 29 هدفًا بعد مرور 33 أسبوعًا من الدوري.

وفي المركز الثالث فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا يحتل قائمة هدافي برصيد 22 هدفًا.

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ويتساوي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ وكرزيستوف بياتيك لاعب ميلان الإيطالي برصيد 21 هدفًا لكل منهما.

 

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي يتصدر قائمة الدوري الأسترالي لكرة القدم.

 

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