ميسي يتصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبري.

سجل ميسي 33 هدفًا مع برشلونة حتى الأن بعد مرور 33 أسبوعًا في بطولة الدوري الإسباني لكرة

القدم.

ويأتي الفرنسي كيليان مباني لاعب في سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 29 هدفًا بعد مرور 33 أسبوعًا من الدوري.

وفي المركز الثالث فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا يحتل قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 22 هدفًا.

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ويتساوي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ وكرزيستوف بياتيك لاعب ميلان الإيطالي برصيد 21 هدفًا لكل منهما.

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي يتصدر قائمة الدوري الأسترالي لكرة القدم.