نور الطيب تفوز على سلمى هاني في دور الـ٣٢ ببطولة الجونة الدولية للإسكواش

فازت المصنفة الأولى عالميا نور الطيب على مواطنتها المصرية سلمى هاني، بثلاثة أسواط دون رد المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، بدور ال ٣٢ من بطولة الجونة الدولية للإسكواش.
ونجحت نور الطيب في الفوز بالشوط الأول بنتيجة ١١-٨، وبالثاني ١١-٧، وبالثالث ١١-٣،لتتأهل إلى دور الثمانية من البطولة.
وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في
جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.
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