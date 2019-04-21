كريستال بالاس يصعق أرسنال في عُقر داره

تلقى فريق أرسنال، الأحد، من ضيفه كريستال بالاس بهدفين لثلاثة أهداف في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



بذلك، تجمد رصيد أرسنال عند 66 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 88 نقطة.



أنهى كريستال بالاس الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقة 17.



ومع حلول الدقيقة 47 أدرك أرسنال التعادل عن طريق الألماني مسعود أوزيل، وردّ كريستال بالاس بثنائية عبر ويلفريد زاها والاسكتلندي جيمس ماكارثر في الدقيقتين 61 و69.



وقلص أرسنال النتيجة في الدقيقة 77 عن طريق الغابوني بيير أوباميانغ ليبحث على إثرها عن التعادل، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل.



المصدر: الاناضول

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