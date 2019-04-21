رياضة | تقسيمة حماسية في الإسماعيلي استعدادا لدجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقسيمة حماسية في الإسماعيلي استعدادا لدجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة وادى دجلة الخميس القادم على ملعب بتروسبورت ، فى إطار منافسات الأسبوع الــ30 بمسابقة الدورى المحلى.

المران تخلله تدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات قبل أن يشمل على مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية.

كما تطرق المران على سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية وسط تألق لجميع اللاعبين.

واختتم التدريب بتقسيمة حماسية حيث قام المدير الفنى بايقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء.