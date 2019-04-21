رياضة | الإسماعيلي يستعيد ثنائي الفريق أمام دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يستعيد ثنائي الفريق أمام دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران الإسماعيلى مساء اليوم عودة ثنائى فريق الكرة الأول عماد حمدى وإبراهيم حسن للمشاركة بالتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما.

ويستعد الفريق لملاقاة وادى دجلة يوم الخميس القادم على ملعب بتروسبورت ، فى إطار الأسبوع الــ30 بالدورى المحلى.

وحرمت الإصابة الثنائى المميز من التواجد ضمن صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة ، حيث أصبحا جاهزية للمشاركة بشكل طبيعى مع الفريق حسب رؤية المدير الفنى.