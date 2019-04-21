رياضة | مدرب الإسماعيلي يحفز اللاعبين ويطالبهم بالعودة للانتصارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي يحفز اللاعبين ويطالبهم بالعودة للانتصارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد البلجيكى “سيدومير يانيفسكى” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجتماعا مع اللاعبين على هامش المران مساء اليوم.

وبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة وادى دجلة يوم الخميس المقبل باستاد بتروسبورت بالجولة الــ30 للدورى المحلى.

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وحرص المدرب البلجيكى على تحفيز اللاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصارات وضرورة حصد مقعد مميز يليق باسم النادى وجماهيريته.

كما طالب سيدومير لاعبيه بأهمية اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لابديل فيها عن الفوز لاسعاد الجماهير.

ومن جانبهم تعهد اللاعبون ببذل قصارى جهدهم لعودة الانتصارات مجددا وتعويض النتائج السلبية التى تحققت بالجولات الماضية.