رياضة | تطورات جديدة حول مستقبل إيكاردي مع الإنتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول مستقبل إيكاردي مع الإنتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت واندا نارا زوجه الإيطالي ماورو إيكاردي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ووكيله أعماله أنه باقي في صفوف النيراتزوري في الموسم المقبل ولن يرحل إلى أي فريق آخر حسبما أكدت بعض المصادر الصحفية مؤخراً.

وقالت واندا عقب إنتهاء مباراة إنتر ميلان وروما يوم أمس السبت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أن ماورو سوف يبقى مع فريقه الموسم المقبل ولا دخل لنا في إختيارات سباليتي فيما يخص إقحام لاوتارو مارتينيز على حسابه في التشكيلة الأساسية.

وبسؤالها عن يوفنتوس قالت أن الفريق تعاقد مع كريستيانو رونالدو لمده ثلاثة سنوات ولا يعتبر إخفاق الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري فشلاً فربما يفوزون به الموسم المقبل والدون قام بكل ما عليه فعله في مباراة اتلتيكو مدريد وقاد فريقه للفوز.