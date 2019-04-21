رياضة | نجم برشلونة لا يصدق أنه يلعب بجوار ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة لا يصدق أنه يلعب بجوار ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أرثور ميلو نجم وسط نادي برشلونة، عن تجربته مع البارسا واللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال أرثور في تصريحات صحفية: "لم أتوقع أنني ألعب هذا القدر من المباريات، كنت اعتقد أنني سأحتاج فترة للتكيف ولكن جميع زملائي ساعدوني كثيراً وكان عامل رئيسي للتكيف السريع".

وتابع حديث: "برشلونة كان دائماً في بالي ليس بسبب الألقاب الكثيرة بل بسبب طريقة لعبهم لكرة القدم، منذ أن كنت صغيراً كنت دائماً أرى أسلوب البارسا ومبارياتهم وهذا ساعدني باللعب بهذه الطريقة".

Advertisements

وأكمل: "كل طفل لديه حلم، لم أتوقع أنني سألعب في برشلونة بهذا العمر ولكن كل شيء كان سريعاً، كان لدي حلم وعملت بجهد لكي يتحقق".

وعن اللعب بجوار ميسي، وقال: "إنه شعور غريب، حتى اليوم أردد في نفسي "إنه ميسي!"، ميسي لاعب مدهش داخل الملعب أو خارجه، إنه قائدنا، إنه يقرأ كرة القدم بشكل مختلف عن البقية، ذكي للغاية ودائماً مايتحدث مع الجميع ويهتم في مسألة تكيفنا في النادي".