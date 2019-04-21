رياضة | كيف أصبح داني ألفيس الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ الكرة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف أصبح داني ألفيس الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ الكرة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح النجم البرازيلي داني ألفيس هو أكثر اللاعبين تتويجاً بالبطولات في تاريخ كرة القدم وذلك بعد حصد لقب الدوري الفرنسي بشكل رسمي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

وأصبح صاحب الرقم القياسي للاعب حالي في عدد البطولات هو داني ألفيس بعد وصوله إلى 39 لقباً خلال تاريخ مع الأندية التي مثلها.

وفي يوليو 2017، أعلن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان عن قدوم اللاعب البرازيلي داني ألفيس لعاصمة الأنوار باريس، حيث وقع هناك عقدًا مدته سنتان.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مسيرة ألفيس الممتلئة بالألقاب مع الأندية والمنتخب:

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- مع المنتخب حقق 3 ألقاب "كوبا أمريكا وكأس العالم للقارات مرتين"

- حقق مع برشلونة 23 لقباً منها 6 بطولات دوري و3 مونديال أندية وكأس الملك 4 مرات وكأس السوبر الأسباني 4 مرات

- نجح مع باريس في الفوز بـ5 ألقاب ولقبين مع يوفنتوس ولقب مع باهيا البرازيلي

- وفاز بـ5 ألقاب مع إشبيلية من بينهما كأس الاتحاد مرتين والسوبر الأوروبي مرة والاسباني مرة ولقب وحيد من كأس الملك