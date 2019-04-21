رياضة | أحمد أحمد يرد على أزمة عمرو فهمي ونقل مقر "الكاف" من القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد أحمد يرد على أزمة عمرو فهمي ونقل مقر "الكاف" من القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، عن أزمته مع عمرو فهمي السكرتير العام السابق للكاف.

وقال أحمد أحمد، في تصريحات لموقع "يلا كورة": "تحدثت كثيرًا مع عمرو فهمي، وهددته بالرحيل وطالبته بتعلم فن الحوار"، مشيرًا إلى أنه كان ينوي أن يطيح به في كونجرس الكاف بشرم الشيخ، ولكن مرضه أجل تلك الخطوة".

وأضاف رئيس الكاف: "كنت أعلم عمرو جيدًا، وأدرك أن اختياره سيجلب المشاكل لي لأنه نجل مصطفى فهمي وهو الذراع الأيمن لعيسى حياتو، كنت أتمني استمراره لكننا وصلنا لطريق مسدود بعد تسريب بعض الأوراق للصحافة".

وتابع: " فكرت في البديل، كان المغربي معاذ حجي يعمل معي من قبل وأعرف كفاءته، حيث كان مساعدًا لوزير الشباب والرياضة في بلده وعمل مع اتحاد ومنتخب بلده كثيرًا، لذلك اخترته".

أما بخصوص النواحي المالية بالاتحاد الإفريقي أكد أنها مسؤولية الأمين العام للكاف وليست من اختصاصه.

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ومن ناحية أخري أكد "أحمد أحمد" أن مقر الإتحاد الإفريقي مستمر في مصر، ولا نية لنقله حاليًا

وكشف أنه طلب من الحكومة المصرية الحصول على قطعة أرض لبناء مقر جديد، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وعده بذلك.

وفي سياق مختلف أكد أنه أول من طلب من هاني أبو ريدة إرسال الخطاب من أجل تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية حال سحبها من الكاميرون، مؤكدًا أن اختيار مصر لاستضافة البطولة بسبب الثقة الكبيرة بها وقال: "طالما السيسي قال هنعمل يبقي هنعمل".

وأكد أن ثقته في مصر زادت بعد حفل قرعة كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلي انه تلقي الكثير من التهاني علي هذا الحفل.

واختتم تصريحاته بالحديث عن أزمة ملابس المتطوعين واللجان المنظمة لكأس الأمم قائلًا: "سيتم عمل مزايدة علنية للملابس".