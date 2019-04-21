رياضة | الجزيرة يهزم الاتحاد.. ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي دوري السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة يهزم الاتحاد.. ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي دوري السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلغ نادي الجزيرة في بلوغ نهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد تغلبه على الاتحاد السكندري 67-64، في المباراة الفاصلة التي جرت بين الفريقين مساء الأحد.

Advertisements

وكان الفريقان قد تساويا في عدد مرات الفوز، بعدما فاز كل فريق في مباراتين، ليدخلا في مباراة فاصلة، حسمها الجزيرة لصالحه.

وضرب الجزيرة موعدا في نهائي البطولة مع الزمالك الذي حسم الأمور مبكرا بالفوز على الأهلي في 3 مباريات، مقابل مباراة واحد حقق فيها الأهلي الفوز.