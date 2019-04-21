رياضة | محمد فضل: هذا سر تحفظ التوانسة ونجهز بطولة خارج الصندوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فضل: هذا سر تحفظ التوانسة ونجهز بطولة خارج الصندوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إن منتخب تونس أبدى تحفظ بلا مبرر، لافتاً إلى أن غضب مسئولين تونس من الفيديو اللي تم عرضه فى حفلة إفتتاح القرعة بسبب تجاهل فوزهم بالبطولة في 2004 ولكن ليس لنا علاقة به ولكن مسئولية الإتحاد الإفريقي.

وقال فضل، في تصريحات لبرنامج شوت مع حتحوت الذي يقدمه الإعلامي بشكل أستثنائي الاعلامي إسلام صادق "علي راديو مصر 88.7 :" مجموعة مصر مناسبة ولكن الكرة الإفريقية لاتعترف بالأسماء في ظل تتطور الكرة في أفريقيا، ولكن وجود الجماهير المصرية هتكون داعم كبير للبطولة وأتمنى نحصل على العلامة الكاملة في تنظيم البطولة وفى الحصول عليه.

عن غياب عصام الحضري وغياب حسام حسن وأحمد الكأس وجمال عبد الحميد، أوضح أن كان هناك معايير للحضور القرعة، وهي الفوز بكأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن أحمد الكأس بقمته الكبيرة ونجوميته ولكنه لم يحصل على البطولة.

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وتابع :"محمود الخطيب تم دعوته كانجم حاصل على كأس الأمم الإفريقية وليس رئيس النادي الأهلي، وأيضا تم دعوة وجمال عبد الحميد، وحسام حسن وجوده قيمة كبيرة في الحفلة ورمز كبير جداً.

وعن تكريم عصام الحضري في مباراة الإفتتاح، قال الحضري قيمة كبيرة ولكن كالجنة منظمة مش اختصاصي وفكرة التكريم تنتقص من النجم وليس في مصلحته لانه بطولة بأسم مصر وليس مباراة اعتزال بنحاول نعمل شكل جديد للبطولة " بره الصندوق".

وعن دعوة نجوم أفريقيا، أشار إلي أن الإتحاد الإفريقي هو المنوط بدعوة النجوم.