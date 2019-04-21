رياضة | أنانية ميلنر تحرم صلاح من تصدر هدافي البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنانية ميلنر تحرم صلاح من تصدر هدافي البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرم جيمس ميلنر زميله في ليفربول محمد صلاح من اقتناص فرصة تصدر قائمة هدافي الدوري الانجليزي والوصول للهدف رقم 20 في المسابقة له هذا الموسم.

وكان صلاح يريد تسديد ركلة الجزاء التي تحصل عليها في مباراة اليوم أمام كارديف سيتي لكي يتصدر قائمة هدافي البريميرليج ولكن ميلنر رفض طلبه وقرر تسديد الركلة بنفسه.

وفاز ليفربول على كارديف بهدفين نظيفين في منافسات الدوري الانجليزي ليستعيد الريدز صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة.

بينما يأتي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي كالتالي:

1- أوباميانج "آرسنال": 19 هدفاً

Advertisements

2- سيرجيو أجويرو "السيتي": 19 هدفاً

3- محمد صلاح "ليفربول": 19 هدفاً

4- ساديو ماني "ليفربول": 18 هدفاً

5- رحيم ستيرلينج "السيتي": 17 هدفاً

6- هاري كين "توتنهام": 17 هدفاً