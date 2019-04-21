رياضة | مورينيو يكشف عن توقعاته بشأن قمة ليفربول وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف عن توقعاته بشأن قمة ليفربول وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد عن توقعاته بشأن مباراة ليفربول ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويري مورينيو أن ليفربول يمتلك حظوظا قوية للفوز على رفاق ميسي وبلوغ نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي.

وقال "مورينيو": " الحقيقة أن ليفربول لعب النهائي في الموسم الماضي، وهذا الموسم بلغوا دور الأربعة لذلك فإنني أعتقد أن حظظ فوز أبناء يورغن كلوب على برشلونة تبلغ 50 في المئة.. الحظوظ متقاسمة".

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وتابع: "ما أرجحه أن برشلونة سيلعب الكل في الكل خلال مباراة الذهاب، حتى لا تصعب مهمته في الإياب.. وفي حال لم ينجح لاعبوه في هذا الأمر تحقيق نتيجة كبيرة، فإنهم سيواجهون متاعب".

ويستضيف برشلونة في الأول من مايو، ليفربول على أرضية "كامب نو"، على أن يقام الإياب في السابع من مايو، بملعب "آنفيلد".