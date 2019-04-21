رياضة | محمد فضل: إشادة الإعلام العالمي بقرعة أمم أفريقيا مؤشر لنجاح البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فضل: إشادة الإعلام العالمي بقرعة أمم أفريقيا مؤشر لنجاح البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إن نجاح حفلة القرعة بوابة انطلاق البطولة والاستضافة وهو الأمر الذى سيعود بالنفع على مصر التى تسعى بكل قوة إلى تنظيم عالمى يليق بمكانتها الكبيرة فى القارة السمراء.

وأوضح فضل، في تصريحاته لبرنامج شوت مع حتحوت الذي يقدمه بشكل أستثنائي الاعلامي إسلام صادق "علي راديو مصر 88.7 :" إن الفضل في نجاح تنظيم حفل قرعة البطولة، يعود لجهود جميع أفراد اللجنة وجميع قطاعات الدولة التي تكاتفت بشكل كبير، لافتاً إلى أن هناك أشخاص مجهودتها واضحا، وهناك أخرين مجهودتهم مستترة".

وأشار إلى أن الإعلام العالمي أشاد بتنظيم القرعة، وهو ما يؤكد نجاح التنظيم، مشيرًا إلى غلق هذه الصفحة والنظر للقادم، بعد ان حصلت اللجنة على دفعة معنوية جيدة.

ومن المقرر أن تنظم مصر النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة