رياضة | رئيس نيس يعلن رغبته في ضم مهاجم تشيلسي

أكد جوتييه جاناي رئيس نادي نيس الفرنسي، على رغبته في التعاقد مع أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي الانجليزي وذلك خلال الفترة القادمة.

وقال جاناي في تصريحاته اليوم الأحد: "جيرو هو بنهاية عقده لكنه مازال يؤدي بهذا السن، نعم الصفقة ممكنة رغم أن راتبه مرتفع حقاً".

وتابع: "أياكس بالنسبة لي مثال يحتذى به، تقديم مستوى كبير في أعلى مستويات اللعبة أنه مشروع حقيقي وعلى الجميع التعلم منهم".

وأضاف: "نحن نرى أن باتريك فييرا هو المدرب المناسب لهذا المشروع ونحن نؤمن به".

وأكمل: "يوسف عطال لن يرحل إلى أي نادي هذا الصيف مهما كان العرض المقدم".