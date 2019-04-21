رياضة | عاجل.. الترجي التونسي يكشف حقيقة التعاقد مع "ميدو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الترجي التونسي يكشف حقيقة التعاقد مع "ميدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الترجي التونسي عن حقيقة التعاقد مع أحمد حسام "ميدو" لتولي المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة القادمة.

وقال الترجي عبر حسابه الرسمي:"خبر التعاقد مع أحمد حسام كمدير فني لا أساس له من الصحة".

وتابع: "تؤكد الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أن الخبر الرائج في شأن التعاقد مع أحمد حسام كمدير فني لا أساس له من الصحة وأنه لم يقع حتى مجرد الإتصال به".

وأكمل: "كما تؤكد الهيئة أن الثقة كبيرة في الإطار الفني الحالي الذي نجح في مهمته".