رياضة | مدير بطولة أمم أفريقيا يكشف موعد تسليم الملاعب والاستادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير بطولة أمم أفريقيا يكشف موعد تسليم الملاعب والاستادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، الموعد النهائي لتسليم جميع الملاعب والاستادات التي ستستضيف مباريات البطولة القارية.

وقال فضل خلال تصريحاته لبرنامج "شوت مع حتحوت الذي يقدمه بشكل أستثنائي الاعلامي إسلام صادق" علي راديو مصر 88.7 : "الموعد النهائي هو 15/5 لتسليم كل الاستادات والملاعب، في نظام البطولة".

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بحضور 24 منتخبًا.