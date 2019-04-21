رياضة | حسم الأمر.. زيدان يحدد 3 لاعبين للانضمام لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسم الأمر.. زيدان يحدد 3 لاعبين للانضمام لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، ثلاثة لاعبين سوف ينضمون لصفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، إن "زيدان" طالب مسؤولي ريال مدريد بالتعاقد مع 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الانجليزية أن اللاعبين الثلاثة الذي طلب "زيدان" التعاقد معهم هم، إيدين هازارد (تشلسي) وكريستيان إريكسن (توتنهام) وكيليان مبابي (باريس سان جرمان).

ويرغب ريال مدريد في تدعيم صفوفه بصفقات قوية استعدادًا للموسم المقبل.