رياضة | لجنة المتطوعين و مرافقي الفرق لبطولة إفريقيا تعلن فتح باب التقدم أمام الشباب للتطوع بالبطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة المتطوعين و مرافقي الفرق لبطولة إفريقيا تعلن فتح باب التقدم أمام الشباب للتطوع بالبطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق باللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر فى الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩ يوليو ٢٠١٩، عن فتح باب التقدم أمام الشباب الراغبين في التطوع في تنظيم البطولة.

وأطلقت اللجنة استمارة التقدم على الموقع الاليكتروني الرسمي للبطولة صباح اليوم الأحد الموافق ٢١ إبريل الجاري، ويستمر باب التقدم مفتوحاً أمام الشباب حتى يوم الجمعة القادم الموافق ٢٦ إبريل ٢٠١٩. Advertisements

واشترطت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق أن يتراوح أعمار المتقدمين ما بين المرحلة الجامعية وحتى ٣٥ عاماً، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية التي تتحدث بها المنتخبات الإفريقية المشاركة بالبطولة والتي تنقسم الي اللغات "الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية"، إضافة إلى التمتع بخبرات سابقة في مجال التنظيم والأحداث والبطولات الرياضية.

وكشفت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق بأنه سيعقب مرحلة التقدم الاليكتروني للتطوع بالبطولة ، عقد مقابلات شخصية مع الشباب المتقدمين لاختيار العناصر منهم والذين سيخضعون لدورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم واعدادهم بالصورة الواجبة لتأدية المهام التي سيتم تكليفهم بها على أكمل وجه.