رياضة | سولشاير يهدد لاعبي مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يهدد لاعبي مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد، على أن فترة الانتقالات المقبلة لن يُبقي فيها عل أي لاعب متهاون أو متخاذل.

وقال سولشاير في تصريحاته عبر صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة: "يجب على الجميع إظهار حسن الولاء للنادي، والتعطش لمواصلة التحسن على الصعيدين الفردي والجماعي".

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وتابع حديثه: "لا أتحدث فقط عن أليكسيس سانشيز، أطالب الجميع بهذا الأمر، لكن لو تحدثنا عن أليكسيس أرى انه لم يكن محظوظاً مع الإصابات".

وأضاف: "منذ أن توليت المسؤولية تعرض سانشيز لإصابتين طويلتين وتعرض لاعبون اخرون لإصابات أيضا".

وأشار: "أفكر حاليا في اللاعبين الذين نرغب في الاحتفاظ بهم وكذلك الأسماء التي سنستغني عنها".