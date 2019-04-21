انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل 5 جولات.. سان جيرمان بطلاً لفرنسا للمرة الثامنة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 09:53 مساءً - حصد فريق العاصمة باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، للمرة الثانية توالياً والثامنة في تاريخه، مستفيداً من سقوط مطارده المباشر ليل في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه تولوز، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة المحلية.

وهذا اللقب السادس لسان جيرمان في المواسم السبعة الأخيرة، ما يؤكد الهيمنة الكبيرة لـ"أمراء باريس" منذ استحواذ القطريين عليه عام 2011.

بهذا التعادل بات رصيد ليل 65 نقطة بفارق 16 خلف سان جيرمان الذي يواجه موناكو في ختام لقاءات الجولة، ما يعني أنه لن يتمكن من اللحاق بالباريسيين حتى ولو فاز بجميع مبارياته الـ5 المتبقية، فيما رفع تولوز رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

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وكان العملاق الباريسي قد فشل في حسم اللقب بالمباريات الثلاث الماضية؛ لكونه كان يبتعد بفارق نقطي كبير عن أقرب منافسيه؛ إذ كانت الفرصة الأولى أمام ستراسبورغ حين كان بحاجة للفوز في المرحلة الـ31 (7 أبريل)، لكنه اكتفى بالتعادل (2-2).

وأهدر سان جيرمان، الذي بلغ أيضاً نهائي كأس فرنسا، فرصة ثانية للقبض على اللقب حيث كان يحتاج إلى التعادل أمام ملاحقه ليل في المرحلة الـ32، لكنه تلقى خسارة كبيرة (1-5)، بعدما لعب أغلب مجريات اللقاء منقوصاً إثر طرد أحد لاعبيه.

أما الفرصة الثالثة فكانت الأربعاء المنصرم؛ في مباراة مؤجلة ضد نانت من المرحلة الثامنة والعشرين، لكنه خسر أيضاً (2-3)، في مباراة خاضها بغياب العديد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة أو الإيقاف.

يُذكر أن سان جيرمان بات في المرتبة الثالثة لأكثر الأندية تتويجاً بالدوري الفرنسي رفقة موناكو ونانت، في حين يتربع سانت إيتيان على القمة بـ10 ألقاب، بفارق لقب وحيد عن فريق الجنوب مارسيليا.